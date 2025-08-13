Director ejecutivo de la Premier League aseguró que no habrá juegos de liga en el extranjero

Richard Masters, CEO de la Premier League, confirmó durante una entrevista que su postura sobre no llevar la liga a alguna otra parte del continente o del mundo continúa en un no, ya que aseguró que no es necesario.
“El hecho de que [las nuevas propuestas para jugar partidos españoles e italianos en el extranjero] realmente se concreten no ha cambiado nuestra opinión sobre los partidos en el extranjero", declaró para SKY Sports New.
Sin giras por ahora
Además de asegurar que no existe ninguna presión en cuanto a replicar las decisiones de otras ligas, Master, comentó que la Premier actualmente se encuentra en un buen momento y que es mejor invertir en otras cosas que beneficien el juego.
“Nuestro objetivo en ese momento, cuando lo pensamos, era ayudar a que la Premier League creciera en todo el mundo y hemos podido hacerlo a través de diferentes medios, a través de brillantes asociaciones de transmisión, a través de la tecnología digital, invirtiendo en otras áreas, como el torneo Summer Series que acabamos de tener en los EE. UU., y ahora la Premier League es una liga genuinamente global", concluyó.
A diferencia de la Liga de Inglaterra, la Serie A de Italia y La Liga de España, planean tener por lo menos un encuentro de fecha oficial en territorio norteamericano o en alguna parte de Australia para este año o mediados del siguiente.
