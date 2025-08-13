Los 10 jugadores más caros de la Premier League en la temporada 2025/26

La Premier League no solo presume de ser la liga más competitiva del mundo, también concentra a varios de los futbolistas más valiosos del planeta. Según datos recientes de Transfermarkt, la élite del campeonato inglés está marcada por cifras que superan los 100 millones de euros, con Manchester City dominando la lista.

Haaland, el rey del mercado

En el primer puesto aparece Erling Haaland, delantero del Manchester City, con un valor de mercado de 180 millones de euros. El noruego sigue rompiendo récords y se consolida como uno de los jugadores más cotizados a nivel mundial.

Haaland el más caro de Inglaterra un año más | AP

Saka y Wirtz completan el podio

Bukayo Saka, figura del Arsenal, ocupa la segunda posición con 150 millones de euros, siendo un referente de la nueva generación de talentos ingleses. En el tercer escalón está Florian Wirtz, flamante fichaje del Liverpool, tasado en 140 millones de euros gracias a su visión de juego y técnica depurada.

Wirtz entra al top de más caros de la Premier League | AP

Un triple empate en el cuarto puesto

Alexander Isak (Newcastle United), Declan Rice (Arsenal) y Cole Palmer (Chelsea) comparten el cuarto lugar con un valor de 120 millones de euros cada uno, reflejando la diversidad de estrellas en la liga.

Talento creativo y fuerza en el mediocampo

Rodri, motor del Manchester City, aparece séptimo con 110 millones de euros, mientras que Phil Foden (Manchester City) y Alexis Mac Allister (Liverpool) están igualados en 100 millones de euros. La lista la cierra Moisés Caicedo (Chelsea), con 90 millones de euros, consolidándose como uno de los mediocentros defensivos con mayor proyección.

Rodri, ganador del Balón de Oro | AP

Dominio de los grandes

Manchester City es el club con mayor representación, aportando cuatro jugadores. Arsenal y Liverpool suman dos cada uno, mientras que Chelsea también coloca dos y Newcastle completa el grupo con uno. El ranking confirma que la Premier League continúa siendo el epicentro del talento más costoso del fútbol mundial.

Posición Jugador Club Valor de mercado (millones €) 1 Erling Haaland Manchester City 180 € millones 2 Bukayo Saka Arsenal 150 € millones 3 Florian Wirtz Liverpool 140 € millones 4 Declan Rice Arsenal 120 € millones 5 Cole Palmer Chelsea 120 € millones 6 Alexander Isak Newcastle United 120 € millones 7 Rodri Manchester City 110 € millones 8 Phil Foden Manchester City 100 € millones 9 Alexis Mac Allister Liverpool 100 € millones 10 Moisés Caicedo Chelsea 90 € millones

