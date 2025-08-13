Neymar jugó seis partidos consecutivos por primera vez en años

En los últimos años, Neymar ha tenido dificultades para encontrar un buen estado físico que le permita tener actividad constante en el terreno de juego. Señal de ello son sus estadísticas en Al-Hilal, donde únicamente pudo jugar siete partidos.

X: @SantosFC

La última vez que Neymar registró partidos consecutivos

Con Santos, el brasileño consiguió ligar más partidos seguidos con un buen estado físico, y recientemente registró seis duelos consecutivos en liga. Por primera vez en tres años, Neymar aparece en una seguidilla de encuentros de esta magnitud.

En 2022, Neymar arrancó la temporada con Paris Saint-Germain con apariciones constantes, pero fue hasta la segunda mitad de la campaña que tuvo una lesión de tobillo que lo alejó de las canchas por un largo tiempo.

X: @SantosFC

En el Campeonato Paulista, torneo estatal que funciona como preparativo, Neymar disputó siete encuentros seguidos, en lo que ha sido su mayor racha desde entonces. Ahora, en un escenario más importante como el Brasileirao, el atacante comienza a retomar ritmo.

¿Regresará Neymar a Selección de Brasil?

Carlo Ancelotti pondrá atención en la situación de Neymar, pues podría ser una fuerte adición a la Selección de Brasil previo a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el atacante deberá demostrar su capacidad en este punto de su carrera.

X: @SantosFC

También te puede interesar: Peñarol toma ventaja ante Racing en Octavos de Final de Copa Libertadores