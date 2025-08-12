¡Grazie, Álvaro! Milan se despide oficialmente de Morata tras su partida al Como 1907

La reestructuración del AC Milan para la temporada 2025-2026 ha sido más que importante, tomando en cuenta altas y bajas, con estas últimas siendo dolorosas debido a la partida de un hombre importante como Theo Hernández, quien ahora será jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Otra de las bajas de Il Diavolo es la de Álvaro Morata, quien permanece en el futbol italiano, pero con un diferente club; ante esto, los rossoneros han emitido un mensaje.

Morata ha sido presentado con su nuevo club | X: @Como_1907

¡Ciao, campione!

Por medio de su cuenta de X, el Milan ha puesto fin a la corta, pero significativa estancia del español Álvaro Morata en el club. El ahora jugador del Como 1907 llegó al equipo rossonero procedente del Atlético de Madrid tan solo unos días después de haber sido campeón de la Eurocopa 2024 con España, siendo parte fundamental porque él era el capitán.

Dentro del último año y medio, Morata fue parte de cuatro equipos: Atlético de Madrid, AC Milan, Galatasaray y ahora Como 1907, siendo este último su actual club y los dos previos parte de su carrera con menos de un año de permanencia. Como, será el séptimo equipo en la extensa carrera de Morata como delantero en el futbol europeo.

Despedida oficial del Milan | X: @acmilan

Más salidas en el club

Milan también aprovechó el momento para anunciar la baja de Malick Thiaw, defensor central alemán que ahora formará parte de la Premier League con el Newcastle United. Thiaw había llegado al cuadro italiano procedente del Schalke 04; esta será la tercera liga en la que juegue el alemán después de la Bundesliga y la Serie A.

Malick Thiaw es el segundo jugador en muy poco tiempo que parte de Milan directo a Newcastle, sumándose al caso de Sandro Tonali, quien fue uno de los máximos referentes del último Scudetto de Il Diavolo.

Thiaw también abandona a los rossoneros | X: @acmilan

