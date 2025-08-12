Real Madrid goleó al WSG Tirol con doblete de Mbappé en pretemporada

Este martes el Real Madrid tuvo su último partido de pretemporada donde, en el Tivoli Neu de Austria, los dirigidos por Xabi Alonso, golearon al modesto WSG Tirol con doblete de Kylian Mbappé.

Apenas a los 10 minutos de juego, Eder Militao consiguió anotar el primer gol del encuentro, a pase de Brahim Díaz, apenas 180 segundos después, Arda Güler le puso un balón a Kylian Mbappé para marcar el segundo tanto de la partida.

Imágenes del Madrid vs el Tirol | @realmadrid|

Ya en el segundo tiempo, con todos los cambios que hicieron los dos equipos, Mbappé logró su doblete a los 59 de tiempo corrido, gracias a pase de Aurélien Tchouaméni, cerca del final del partido, Rodrygo puso cifras definitivas con asistencia del delantero francés.

El próximo martes 19 de agosto, el Real Madrid debutará en LaLiga, cuando se enfrente al Osasuna en el Santiago Bernabéu.

Militao celebra su gol | @realmadrid|