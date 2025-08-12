Este martes, en la vuelta de la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League, el lateral mexicano, Rodrigo Huescas, marcó el primer tanto en la victoria del Copenhague sobre el Malmo.

A los 30 minutos del encuentro, Andreas Cornelius metió un centro de primera intención, mismo que cruzó toda el área hasta encontrar al mexicano, quien se tendió de 'palomita' para marcar el primero del encuentro.

🚨🇲🇽 EL GOLAZO DE CABEZA DE RODRIGO HUESCAS EN CHAMPIONS LEAGUE! 🔥🇩🇰



Minutos después de la anotación del canterano celeste, Vinicus Rodrígues marcó el segundo tanto, marcador con el que se iban al descanso.

Ya en la segunda mitad, el Copenhague 'se soltó el cabello' y en solo 18 minutos, el cuadro danés sentenció el partido con goles de Mohamed Elyounoussi (51), Magnus Mattsson (67) y el doblete de Vinicus Rodrígues (68), para completar la manita contra el Malmo.

El Copenhague se metió a la cuarta ronda de Champions | fck.dk|

Rodrigo Huescas jugó loas 90 minutos, ahora, el cuadro danés enfrentará al Basel de Suiza en la cuarta y última ronda de clasificación antes de la fase de liga en la UEFA Champions League.

