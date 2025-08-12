Luis Enrique aclara ausencia de Donnarumma en la Supercopa: "Es decisión mía"

Este miércoles, el Paris Saint-Germain buscará un nuevo trofeo para ponerlo en sus vitrinas, el cuadro francés disputará la Supercopa de Europa frente al Tottenham Hotspur, en lo que será el debut de Lucas Chevalier en el arco parisino.

Previo al encuentro, en entrevista para Sky Italia, Luis Enrique aclaró la razón por la cual decidió no convocar al arquero italiano Gianluigi Donnarumma, que suena para abandonar al cuadro francés para emigrar a la Premier League.

"Yo soy el 100% responsable de esta difícil decisión. Estas decisiones tienen que ver con el perfil de portero que necesita mi equipo. Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, y aún mejor como persona", comentó el entrenador español.

Donnarumma llegó al Paris Saint-Germain en 2021, procedente del AC Milan, en cuatro años con el club parisino, el guardameta italiano disputó un total de 161 encuentros, recibiendo 156 goles y manteniendo su arco imbatido en 56 oportunidades.

