Rodrigo Huescas anota gol con Copenhague en fase previa de Champions League

El lateral mexicano marcó el tanto que abrió el marcador en la tercera ronda de clasificación de Champions
Marcos Olvera García
| 2025-08-12
Rodrigo Huescas marcó gol en Champions League
Rodrigo Huescas marcó gol en Champions League
|
@Jovenesfutmx
El lateral mexicano marcó el tanto que abrió el marcador en la tercera ronda de clasificación de Champions
Marcos Olvera García
| 12 Ago, 2025

Este martes, en la vuelta de la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League, el lateral mexicano, Rodrigo Huescas, marcó el primer tanto en la victoria parcial del Copenhague.

A los 30 minutos del encuentro, Andreas Cornelius metió un centro de primera intención, mismo que cruzó toda el área hasta encontrar al mexicano, quien se tendió de 'palomita' para marcar el primero del encuentro.

 

 

Champions League
Mas sobre:
Champions League

Notas Relacionadas

 