Rodrigo Huescas anota gol con Copenhague en fase previa de Champions League

Este martes, en la vuelta de la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League, el lateral mexicano, Rodrigo Huescas, marcó el primer tanto en la victoria parcial del Copenhague.
A los 30 minutos del encuentro, Andreas Cornelius metió un centro de primera intención, mismo que cruzó toda el área hasta encontrar al mexicano, quien se tendió de 'palomita' para marcar el primero del encuentro.
🚨🇲🇽 EL GOLAZO DE CABEZA DE RODRIGO HUESCAS EN CHAMPIONS LEAGUE! 🔥🇩🇰
pic.twitter.com/jFqynAYEFg
— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 12, 2025
Mas sobre: