AFC Bournemouth y todo lo que ha vendido en este mercado de fichajes

¡Master Class de mercado por parte del Bournemouth de la Premier League! El equipo inglés, que terminó en la novena posición de la tabla la temporada anterior, ha dado una verdadera clase de como ser protagonista en el mercado gracias a sus ventas.

El mercado comenzó para el AFC Bournemouth con la salida de Dean Huijsen al Real Madrid, el cuadro merengue pagó una cifra de $62.50 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt.

Zabarnyi es nuevo jugador del PSG | @PSG_inside|

El segundo de las ventas destacadas del Bournemouth es Milos Kerkez, lateral izquierdo húngaro que fue vendido al Liverpool por un traspaso de $46.90 millones de euros.

Huijsen se fue al Real Madrid | AP|

Por último, el ucraniano Ilya Zabarnyi acaba de ser confirmado como nuevo refuerzo del Paris Saint-Germain, mismo que fue vendido por $63 millones de euros, el central firmó por cinco temporadas con el último campeón de la Champions League.

Aunque no fue una venta suya, Kepa Arrizabalaga también dejó al club del condado de Durset, el Chelsea lo transfirió al Arsenal por $10 millones de euros.

