Paris Saint-Germain hace oficial la contratación de Illia Zabarnyi

El mercado de fichajes no para y, a días de que vuelvan las ligas en el futbol europeo, el Paris Saint-Germain ha hecho oficial a su nuevo fichaje, mismo que llega del AFC Bournemouth de la Premier League.

Illia Zabarnyi, defensa de 22 años de edad, fue presentado de forma oficial como la nueva contratación del equipo dirigido por Luis Enrique, el cual firmó con el campeón de la UEFA Champions League hasta 2030.

Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. ✍️



Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du club. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, a pesar de los $70 millones de euros que pedía el cuadro inglés, la transacción se cerró en $63 MDE, aparentemente, por un sueldo superior a las $3 millones de libras que ganaba por temporada en el Bournemouth.

Illia Zabarnyi es el primer futbolista ucraniano en vestir la playera del PSG, equipo que estaría debutando en esta temporada el próximo 17 de agosto, cuando se enfrente al Nantes en el Estadio de la Beaujoire.

Es el primer ucraniano en jugar con el PSG | AP|