Real Madrid rechaza que se juegue el Villarreal vs Barcelona en Estados Unidos

La Real Federación Española de Futbol aprobó este lunes una solicitud para que el partido entre el Villarreal y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 17, se juegue en Estados Unidos el 20 de diciembre.

Aunque la UEFA y la FIFA deben aprobar la decisión antes de que pueda hacerse oficial, hay un club que ha mostrado su descontento con la medida tomada por la RFEF y avalada por LaLiga: El Real Madrid.

El partido se jugaría en el Hard Rock Stadium | AP|

El cuadro merengue ha compartido, mediante su página web y sus redes sociales, un comunicado donde muestra su descontento porque un partido de temporada de LaLiga se juegue fuera de territorio español.

"El Real Madrid C. F. quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el Villarreal C. F. y el F. C. Barcelona", se lee en el comunicado.

Imágenes de un FC Barcelona vs Villarreal | FC Barcelona|

No fuimos consultados

En el mismo comunicado, el Real Madrid expresa que esta medida fue tomada de forma unilateral, sin haber consultado a los equipos de la Primera División de España antes de que la RFEF aprobará la solicitud, en lo que se interpreta como un movimiento económico estratégico para los organismos.

"La medida, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes", expresa la entidad merengue.

Javier Tebas | AP|