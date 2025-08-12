Manchester City pone la mira en Gianluigi Donnarumma

Manchester City buscará un nuevo arquero, esto en caso de que Ederson salga del club inglés, y los dirigidos por Pep Guardiola han puesto la mira en el guardameta italiano del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma.

El campeón de Champions League con los parisinos desea salir de la institución gala, y el PSG le ha abierto las puertas tras no haber llegado a un acuerdo de renovación.

Donnarumma está cerca de salir del PSG | AP|

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, los Sky Blues ya tuvieron un primer contacto con la directiva del PSG para conocer las condiciones de un posible fichaje.

El reporte detalla que el conjunto francés cotiza al arquero en 50 millones de euros, cifra que podría complicar la operación.

Por su parte, Daily Mirror informó que Manchester United habría hecho una oferta cercana a los 26 millones de euros, aunque no se ha confirmado si las negociaciones continúan o si el fichaje hacia la parte roja de Manchester se ha caído.

Donnarumma | AP|

Ederson interesa en Turquía

Romano también adelantó que el Galatasaray, que se quedó sin arquero después del retiro del eterno Federico Muslera, estaría buscando llevar al futbol otomano a Ederson.

Los reportes indican que el cuadro turco tiene como prioridad el fichaje del brasileño, que podría abrirle la puerta a Donnarumma si se concreta su fichaje con el Galatasaray.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup: Favoritos de los Cuartos de Final según las casas de apuestas