Villarreal ofrece viaje gratis a abonados para partido de LaLiga contra Barcelona en Miami

Villarreal prometió viajes y entradas gratis para los abonados si su partido de LaLiga contra el Barcelona se juega en Miami en diciembre.

El club dijo informó este martes que aquellos que no quieran ir, o no puedan ir, recibirán un descuento del 20% en sus abonos de temporada.

La Real Federación Española de Futbol aprobó el lunes una solicitud para que el partido se escenifique en Estados Unidos el 20 de diciembre. La UEFA y la FIFA ahora deben aprobar la solicitud antes de que pueda hacerse oficial.

"Si se realiza, seríamos el primer equipo español en salir al extranjero a jugar un partido oficial, importante, como sería el del Barcelona... Es un gran hito", dijo el presidente de Villarreal, Fernando Roig, en una conferencia de prensa.

"Lo que gana el club aquí es la expansión de la marca, de los patrocinadores y mirar hacia el futuro de abrirnos al mercado. El dinero, como tal, será dedicado a los aficionados", agregó.

Organizar un partido en el extranjero ha sido durante mucho tiempo parte del objetivo de LaLiga de promover el futbol y su marca en otros países.

LaLiga intentó por primera vez organizar un partido en Estados Unidos entre el Barça y Girona en 2018, pero la idea fue descartada tras las críticas de algunos jugadores, aficionados y clubes. Los intentos posteriores de jugar allí también fracasaron.

En ese fallido intento de 2018, la liga ofreció paquetes de compensación para los aficionados de Girona. No está claro si sería Villarreal o LaLiga quien pagaría por el viaje y las entradas para los aficionados del club esta vez.

Roig también descartó que se adultera al competición al trasladar un partido que en principio debería jugarse en el estadio de Villarreal.

"En nuestro campo, no hemos ganado al Barcelona y en el suyo le hemos ganado varias veces en los últimos años. Así que, quizás, tengamos más posibilidades", dijo Roig. "Si jugamos en un campo de futbol en buenas condiciones, no hay adulteración. Hay molestias para los aficionados, pero por eso hemos preparado compensaciones. Hay que abrirse al mundo".

Los intentos de jugar en Estados Unidos son parte de la asociación a largo plazo de La Liga con Relevent Sports, el grupo de deportes y entretenimiento que forma parte del portafolio de empresas de Stephen Ross, incluyendo el Hard Rock Stadium, los Dolphins de Miami, el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno y el Abierto de Miami de tenis.

La FIFA avanzó el año pasado hacia el fin de décadas de tradición futbolística al ordenar una revisión de su política que bloquea que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otros países.

Algunos grupos de aficionados en España y la asociación de jugadores del país expresaron el lunes su desaprobación del plan de trasladar el partido a miles de kilómetros de distancia.

