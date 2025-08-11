Santi Giménez da su primera impresión de Luka Modric en el AC Milan

El conjunto rossoneri puso fin a su pretemporada con una goleada en contra a manos del Chelsea; Santiago Giménez no vio actividad en este partido, sin embargo, el delantero mexicano se siente ilusionado por tener a Massimiliano Allegri en el banquillo y a Luka Modric en el vestidor.

En entrevista para SKY SPORTS, Santiago Giménez reveló sentirse bastante cómodo con el cambio de entrenador que hubo en Milan esta temporada y señala que se siente en confianza con Allegri, esto pese a tener apenas unos días de trabajo con él.

“Es un técnico que une mucho al equipo, trabaja con gran intensidad. Desde el primer día en Milanello me sentí seguro que será un gran año”, declaró Giménez.

Respecto a Luka Modric, Santi Giménez habló sobre la posible relación que puede tener con la leyenda croata dentro del campo, mencionando que el exjugador del Real Madrid es un mediocampista que ayuda mucho a los delanteros.

“Su llegada, habiendo ganando muchos títulos, seguramente nos motivará. Es increíble. Del primer momento se vio su calidad. Es un jugador que ayuda mucho a los delanteros. Estamos muy felices de tener a alguien como él”, afirmó Santiago Giménez.

