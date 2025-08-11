RFEF da el sí para llevar LaLiga a Estados Unidos; Barça y Villarreal protagonistas

Luego de años intentando dar el salto al continente americano, todo parece indicar que LaLiga por fin tendrá un partido oficial en territorio de los Estados Unidos, esto luego de que la RFEF (Real Federación Española de Futbol) diera el visto bueno.

La mañana de este lunes la junta directiva de LaLiga anunció que se aprobó la solicitud que Villarreal y Barcelona para trasladar su partido de esta temporada a Estados Unidos.

“La Junta Directiva de la RFEF ha dado su visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por FC Barcelona y Villarreal CF para la celebración del partido correspondiente a la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos”

La RFEF reveló también la posible sede de este partido, la cual sería el Hard Rock Stadium, casa de los Dolphins de la NFL, inmueble ubicado en Miami, Florida.

Falta aprobación de UEFA

Es importante señalar pese a tener la aprobación de LaLiga y la RFEF, aún no es un hecho que este partido se dispute en Estados Unidos, pues aún falta que UEFA da su visto bueno.

Estados Unidos, tierra prometida para el futbol

Pese a que en dicho territorio no es el deporte más popular, el futbol ha ganado bastante popularidad en los Estados Unidos en los últimos años y los altos mandos ven al país de las barras y las estrellas como una sede perfecta para sus torneos: Copa del Mundo, Mundial de Clubes y LaLiga.

