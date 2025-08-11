¡Presente y futuro! Pedri ve a Lamine Yamal como presidente del Barcelona

De joya a presidente. No cabe duda de que Lamine Yamal es la estrella a seguir en Barcelona esta temporada, las expectativas sobre el nuevo '10' del Barça son tan grandes, que inclusive sus propios compañeros lo ponen como un posible presidente del club en un futuro lejano.

Lamines es nuevo '10' del Barcelona | X: @FCBarcelona_es

En una entrevista para France Football, Pedri dejó una curiosa revelación al ser consultado sobre sus compañeros en el vestidor culé. Entre risas y en tono de broma, el mediocampista español aseguró que Lamine Yamal podría ser, algún día, presidente del FC Barcelona.

“Lamine (Yamal), Lamine puede ser presidente”, comentó el dorsal ‘8’ del Barça, desatando la sorpresa y el buen humor en la conversación.

Lamine Yamal deja sorprendido a Pedri

El elogio no quedó solo en la política ficticia. Pedri también destacó a Yamal como el jugador que más lo ha sorprendido en los entrenamientos, dejando claro que la calidad del joven de 18 años no pasa desapercibida ni siquiera para las figuras consolidadas del plantel.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona | X: @FCBarcelona_es

Candidatos al Balón de Oro

Ambos futbolistas, Pedri y Lamine Yamal, comparten además un honor especial esta temporada: figuran en la lista de nominados al Balón de Oro. Con talento, juventud y protagonismo creciente en el Barça, los dos son considerados candidatos a conquistar uno de los galardones más prestigiosos del fútbol mundial.

