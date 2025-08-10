Inicio con el pie izquierdo: Isco Alarcón sufre fractura y será baja tres meses

El duelo amistoso entre el Real Betis Balompié y el Málaga, no resultó como se esperaba para algunos, pues el duelo amistosos que serviría como preparación de cara al comienzo de la Liga, terminó en tragedia para el español, Isco Alarcón, quien salió lesionado del campo por un problema en su pie izquierdo.

Fuera tres meses

Durante una jugada brava, Isco sufrió un golpe que lo dejó tirado en el campo, la preocupación en el banquillo ascendió conforme pasaban los segundos y el jugador no se levanta, fue hasta que el árbitro indicó el ingreso de las asistencias que se dieron cuenta que el jugador debía salir de cambio.

Isco fue sustituido por Lo Celso al descanso del juego que celebraba el XXXV Trofeo Costa del Sol. Tras su salida, los médicos esperaban una lesión más grave, para su fortuna no fue peor y quedó solo en una una fractura en el peroné, misma que lo dejará fuera gran parte del arranque de La Liga y de parte de la fase de grupos de la Europa League.

“El jugador del Real Betis Balompié, Isco Alarcón sufrió una lesión en el último amistoso de la pretemporada contra el Málaga CF. Tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo”, se lee en el comunicado.

Isco no logra recuperarse

La preocupación de los médicos del club fue gracias a que el jugador de 33 años, arrastra un problema en la pierna izquierda que le venía causando en los últimos meses, pero al final y gracias a un comunicado emitido por el club, se sabe que todo queda en el susto y en la recuperación que se estima concluya en noviembre de este año.

Al final del partido, Isco tuvo que salir auxiliado por un par de muletas, además de portar un vendaje en la pierna izquierda, por lo que fue evidente que la situación iba a estar un nivel más arriba de lo común.

