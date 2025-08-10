¡Debut con asistencia! Mateo Chávez entró de cambio y dio pase para gol en victoria de AZ Alkmaar

Impacto inmediato. Casi un mes después de marcar gol en la pretemporada con AZ Alkmaar, Mateo Chávez se presentó de forma oficial en la Eredivisie y se estrenó en el torneo de liga con una gran asistencia en la goleada 4-1 ante Groningen.

El exjugador de Chivas ingresó al minuto 77 en lugar de Mees de Wit y diez minutos se hizo presente en el marcador. Tras un pase filtrado por izquierda, Mateo llegó a línea de fondo y, aunque tropezó, sacó la diagonal retrasada para Troy Parrott, que definió con un potente disparo al ángulo el cuarto gol del partido.

Gran inicio para Mateo y AZ Alkmaar

Fue el segundo partido para Chávez con su nuevo equipo, pero primero en la Eredivisie. Con ello, se convirtió en el décimo cuarto jugador mexicano que debuta en la Eredivisie. Además, comenzó su aventura europea con asistencia y en una contundente victoria para su equipo.

Apenas a los cinco minutos Denso Kasius ya había firmado el primer gol para los locales y Parrott hizo el 2-0 al minuto 18 por medio de la vía del penal. Un autogol de Stije Resink amplió la ventaja al 32' y aunque al 44' Marco Rente acortó distancias, sobre el final llegó el cuarto gol del juego con la colaboración de Mateo.

¿Cuándo vuelve a jugar Mateo Chávez con AZ?

El próximo compromiso de los dirigidos por Maarten Martens será el compromiso de vuelta de la tercera ronda de clasificación en la Conference League, contra Vaduz. El encuentro está programado para el jueves 14 de agosto a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) en el Rheinpark Stadion.

Mateo jugó tres minutos en el partido de ida, que finalizó 3-0 a favor de AZ Alkmaar. Por lo que es probable que para la vuelta el mexicano tenga más tiempo en campo y que su equipo selle su pase a la siguiente ronda sin complicaciones.

