La nueva legión mexicana: estos son los jugadores tricolores en Europa para la 2025-26

Tener mexicanos en el extranjero abre posibilidades de una mayor competitividad para que la Selección Mexicana tenga una calidad superior. Para la temporada 2025-26, el talento nacional estará en equipos importantes de Europa.

¿Quiénes son los mexicanos en Europa para la temporada 2025-26?

El más destacado es Santiago Giménez, quien milita en el AC Milan. Pese a no estar en UEFA Champions League, el mexicano vivirá su primera temporada completa en el intenso futbol italiano, donde también se encuentra Johan Vásquez con Genoa.

Raúl Jiménez continuará en la Premier League con Fulham, luego de vivir su mejor etapa desde la lesión sufrida en el cráneo cuando jugaba para Wolverhampton. El delantero también ha sido pieza clave en la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Edson Álvarez, a pesar de los rumores que lo colocaban fuera de los Hammers, es parte todavía del club inglés y buscará ganarse la confianza de Graham Potter. En la misma liga, Julián Araujo tendrá la oportunidad de tener una temporada completa con Bournemouth, pues en la pasada sufrió una lesión que lo dejó muchos meses fuera.

Uno de los nuevos talentos en Europa, es Mateo Chávez, quien se unió a AZ Alkmaar desde Chivas. El lateral buscará ganarse su lugar y brillar en Europa. Mientras que en Bélgica, César Huerta jugará para Anderlecht y Heriberto Jurado para Cercle Brugge.

Lista de mexicanos en Europa para esta temporada

Raúl Jiménez | Fulham (Inglaterra) Edson Álvarez | West Ham (Inglaterra) Julián Araujo | Bournemouth (Inglaterra) Santiago Giménez | Milan (Italia) Johan Vázquez | Genoa (Italia) Mateo Chávez | AZ Alkmaar (Países Bajos) Stephano Carrillo | Dordrecht (Países Bajos) César Montes | Lokomotiv (Rusia) Luis Chávez | Dinamo Moscú (Rusia) César Huerta | Anderlecht (Bélgica) Heriberto Jurado | Cercle Brugge (Bélgica) Orbelín Pineda | AEK Atenas (Grecia) Jordan Silva | Creta (Grecia) Rodrigo Huescas | Copenhague (Dinamarca) César Garza | Dundee (Escocia) Víctor López | Dundee (Escocia) Antonio Portales | Dundee (Escocia)

