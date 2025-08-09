'Soy imparable': Lamine Yamal se luce en entrenamiento del Barça y aficionados lo revientan

Lamine Yamal se lució en el entrenamiento de Barcelona, y en un video publicado por el propio club, el joven atacante apareció mientras realizaba una impresionante jugada que sorprendió a más de uno.

¿Qué dijo Lamine Yamal?

Luego de desplegar sus habilidades, el español se acercó a la cámara y soltó un: "soy imparable", lo que generó reacciones más negativas que positivas entre los usuarios en redes sociales.

Algunos de ellos lo tacharon de "engreído", ya que la actitud de Lamine Yamal no les parece adecuada. "Es buenísimo pero tontísimo", escribió un usuario. "Está endiosado el chaval este", respondió otro.

La reacción de aficionados a actitud de Lamine Yamal

"Sin ego que estamos, pero luego el chulo era CR7 (Cristiano Ronaldo)", "Ni CR7 prime llegó a estos niveles de prepotencia. Que asco", fueron algunos de los comentarios de los aficionados.

Lamine Yamal ha destacado en el futbol internacional debido a sus grandes habilidades con apenas 18 años de edad. Además, fue clave para la Eurocopa de España en 2024 y LaLiga de Barcelona la temporada pasada.

