¡El heredero! Endrick será el nuevo número 9 de Real Madrid

Con la salida de Luka Modric de Real Madrid, la vacante por la camiseta número 10 se abrió y fue entregada a Kylian Mbappé, quien portaba el '9'. Ante ello, ya hay elegido para tomar el dorsal que dejó libre el delantero francés.
¿Quién usará el dorsal '9' en Real Madrid?
El joven brasileño, Endrick llevará el número 9 en la temporada 2025-26 con Real Madrid, confirmado por el propio club en su sitio oficial. A sus 19 años de edad, recibir este dorsal significa una fuerte responsabilidad.
Endrick ha tenido participación intermitente en el equipo, pero siempre lo han visto como el futuro del ataque en Real Madrid. Desde su llegada ha aparecido en 37 encuentros, en los que ha metido siete tantos y solo registra una asistencia.
Leyendas que han usado el '9' en Real Madrid
El número 9 lo han portado leyendas como Karim Benzema, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo, Emilio Butragueño, Alfredo di Stéfano, Hugo Sánchez, Fernando Morientes, entre otras grandes figuras del club.
Real Madrid está próximo a iniciar su temporada oficialmente. Será el martes 19 de agosto el día que comience su camino en LaLiga ante Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu.
