Éder Militao hace tremendo golazo de mediocampo en pretemporada ante Leganés

El Real Madrid ha tenido su primer ensayo rumbo al inicio de una nueva campaña en LaLiga, el conjunto Merengue terminó goleando 4-1 al Leganés; sin embargo, lo que se llevó los reflectores fue el golazo de mediocampo de Éder Militato.

Así es, el defensa brasileño hizo uno de los cuatro tantos del conjunto blanco de otro partido, con un potente disparo desde mediocampo terminó por sorprender al portero para anotar en un duelo dentro de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Golazo desde media cancha l CAPTURA

Real Madrid goleó en pretemporada

Real Madrid vino de atrás para remontar un 1-0 adverso luego de que Sule abriera el marcador para ‘Los Pepineros’, que descendieron a segunda división la campaña pasada, Militao, Brahim, Pitarch y el estreno goleador de Huijsen catapultaron la victoria.

Pretemporada de Real Madrid l X:edermilitao

Este fue el XI del Real Madrid

Xabi Alonso tiene prácticamente ha definido detalles que lo tienen sobre la hora ante las pocas vacaciones y pretemporada luego de su participación en el Mundial de Clubes, en su primer partido de preparación al menos el regreso de Dani Caravajal es una de las buenas noticias en la plantilla.

El estratega español alineó a Courtois en la portería, un hombre inamovible en el arco Merengue; Carvajal, Huijsen, Asencio y Carreras estuvieron en la línea defensiva; en el mediocampo estuvo comandada por Brahim, Federico Valverde y Ceballos.

Real Madrid l X:edermilitao

Finalmente en el ataque estuvo conformado por el tridente Vinicius Júnior, Mbappé y la joya de la cantera Gonzalo García quien recientemente ha firmado contrato con el primer equipo hasta 2030 tras una excelsa participación en el Mundial de Clubes.

