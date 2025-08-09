Luka Modric se 'burla' del Balón de Oro tras cometer grave error

Luka Modric tomó con humor el error que cometieron en la cuenta del Balón de Oro, pues lo felicitaron por su cumpleaños un mes antes de la fecha real y rápidamente se hizo viral en redes.

AP

¿Luka Modric se burló del Balón de Oro?

El cumpleaños de Modric es el 9 de septiembre, por lo que el error de la cuenta del Balón de Oro no pasó desapercibido, hasta llegar al veterano mediocampista del Milan.

"¡Es el próximo mes, pero gracias de todos modos!", contestó Modric en la publicación del premio. El comentario del croata causó gracia entre los aficionados, pues en lugar de enojarse, lo tomó de buena forma.

IG: CAPTURA

Balón de Oro no ha borrado publicación

Hasta ahora, la cuenta del Balón de Oro no ha borrado la publicación, aunque ya se hizo viral alrededor de distintas plataformas, especialmente por la respuesta del ganador del premio en 2018.

Modric se fue de Real Madrid tras su participación en el Mundial de Clubes. El croata ahora pertenece a AC Milan, donde vivirá el ocaso de su carrera, y posiblemente su retiro de las canchas.

AP

También te puede interesar: Mohamed Salah cuestiona a la UEFA por condolencias a futbolista víctima de los ataques de Israel

