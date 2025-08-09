¡Oficial! Stéphano Carrillo deja Feyenoord

Stéphano Carrillo es parte de la legión de mexicanos que milita en el viejo continente, aunque su próximo destino será en un equipo de menor envergadura. El canterano de Santos Laguna dejó el balompié nacional para una aventura con Feyenoord, sin embargo, por su juventud tuvo un papel menor.

Ahora, el mexicano fue cedido al FC Dordrecht, equipo de la Segunda División de Países Bajos. El club neerlandés que juega en la ciudad del mismo nombre anunció a Carrillo por medio de sus redes sociales, en lo que será su casa al menos esta temporada.

"El FC Dordrecht ha reforzado su plantilla con el fichaje de Stéphano Carrillo. El atacante de diecinueve años está cedido por el Feyenoord hasta final de temporada", comentó el club por medio de su cuenta de Instagram.

Sus números en Rotterdam

El mexicano tuvo pocos minutos con el primer equipo del Feyenoord, pero logró debutar en la Eredivisie. Con tres juegos y 49 minutos, Carrillo tuvo una participación con el cuadro que dirige Robin Van Persie; aunque fue con el cuadro Sub-21 en el que mostró su mejor versión, ya que anotó dos goles en cinco partidos.

Gran opción una categoría inferior

Stéphano no es el primero ni será el último jugador mexicano en militar en una división inferior, por lo que su decisión es bastante acertada para su carrera. El delantero de 19 años ha sido elogiado por el mismo Van Persie, por lo que su cesión solo es una parte de su formación.

