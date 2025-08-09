¿Falta grave al club? Santos Laguna echa a Ismael Govea tras Leagues Cup

Después de una desastrosa participación en la Leagues Cup, Santos Laguna sorprendió a propios y extraños al anunciar la salida inmediata de Ismael Govea.

Ismael Govea se marcha de Santos | MEXSPORT

El club lagunero comunicó la decisión mediante un breve mensaje en redes sociales, sin dar mayores explicaciones sobre los motivos.

“Club Santos Laguna informa que ha tomado la decisión de finalizar su vínculo contractual con el jugador Ismael Govea a partir del día de hoy”, se lee en el comunicado.

¿Govea cometió una falta grave al club?

De acuerdo con información de TUDN, además de no estar en los planes del entrenador, Govea habría incurrido en una falta que la directiva consideró “imperdonable”. Durante la Leagues Cup, el defensa habría expresado a un compañero su deseo de que Santos continuara con su mala racha y no clasificara ni siquiera al Play In.

Santos hace oficial la salida de Govea | X: @ClubSantos

Esta versión no ha sido confirmada oficialmente por el club, que hasta ahora ha mantenido en reserva las razones de su despido.

Govea se va de Santos ‘sin pena ni gloria’

El zaguero cierra así su segunda etapa con los Guerreros (2020-2022 y 2023-2025) con un total de 4,430 minutos disputados en 65 partidos, sin goles y con apenas dos asistencias. Una estadística que, junto a la polémica reciente, marcan un adiós abrupto y sin protagonismo.

Govea es agente libre | MEXSPORT

