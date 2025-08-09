¡Otra vez La Franja! ¿Cuándo fue la última vez que Tigres terminó con goleada escandalosa?

Tigres vivió una noche redonda en el Estadio Universitario tras golear 7-0 al Puebla en la Jornada 4 del Apertura 2025, firmando así la mayor goleada en su historia dentro de la Liga MX.

La contundencia felina se hizo sentir desde los primeros minutos y no dio respiro a un rival que terminó totalmente superado en el reinicio del torneo tras la Primera Fase de Leagues Cup.

¿Cuándo fue la última vez que Tigres goleó?

La última vez que los auriazules habían ganado por un marcador tan amplio fue en la Copa MX del 2014, cuando también golearon al mismo rival por 8-0. Ese antecedente quedó marcado como una de las exhibiciones más recordadas del equipo en torneos de copa.

Goleada histórica

En cuanto a liga, antes de esta histórica noche, uno de los resultados más abultados que había conseguido Tigres fue en el Apertura 2018, nuevamente ante Puebla, con un 6-1 en el “Volcán”.

Esa victoria había sido, hasta ahora, uno de los máximos referentes de su poder ofensivo con una cascada de goles que pocas veces se ha visto en los años recientes.

Con el 7-0 de esta jornada, el equipo regiomontano no solo rompió su propio registro en Liga MX, sino que reafirmó que sus dos mayores goleadas tanto en liga como en copa han sido precisamente contra el mismo adversario, Puebla, un dato que quedará como curiosidad histórica en el futbol mexicano.

