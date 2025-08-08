¡Tienen un Ángel! Tigres desata paliza de 7-0 sobre Puebla en el arranque de la J4

En una noche redonda en el Estadio Universitario, Tigres mostró contundencia y pegada desde el arranque para golear 7-0 al Puebla en la jornada cuatro del Apertura 2025, resultado que les permite dormir como líderes de la tabla con nueve puntos.

Apenas a los seis minutos, Ozziel Herrera encendió la fiesta con un disparo desde fuera del área, en el primer intento del partido y de los felinos. El dominio auriazul continuó con llegadas, incluido un remate de Juan Brunetta que se fue desviado, hasta que al 36’ Diego Lainez amplió la ventaja con un cabezazo tras centro preciso de Brunetta, sellando el 2-0 antes del descanso.

Tigres l IMAGO7

Puebla sin respuesta

El primer tiempo se caracterizó por la eficacia local y la inoperancia ofensiva visitante, Puebla se fue al vestidor sin disparar a portería, aunque mantuvo gran parte de la posesión. Tigres, en cambio, aprovechó cada espacio para lastimar.

En el complemento, la maquinaria ofensiva felina no dio tregua. Al 51’, Juan Brunetta se animó con la zurda desde la media luna para poner el 3-0. Apenas cuatro minutos después, Ángel Correa firmó su primer gol en la Liga MX con un potente derechazo desde fuera del área, aumentando la goleada. Y al 58’, un autogol de Nicolás Díaz terminó por sepultar las esperanzas camoteras con el 5-0.

U de Nuevo León l IMAGO7

Cascada de goles

El vendaval no se detuvo, al 75’ Diego Sánchez desbordó con calidad y definió con categoría para el sexto. Un minuto más tarde, Ariel Gamarra complicó aún más la noche poblana al irse expulsado. Con el tiempo cumplido, André-Pierre Gignac puso el broche de oro desde los once pasos para el 7-0 definitivo.

Tigres no solo consiguió su triunfo más abultado del torneo, sino que dejó una exhibición de poderío ofensivo que lo coloca momentáneamente en la cima de la clasificación. Puebla, por su parte, deberá replantear su esquema si quiere evitar nuevas goleadas en su camino.

Liga MX l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALLAN SAINT-MAXIMIN LLEGÓ A MÉXICO PARA FIRMAR CON AMÉRICA: “FELIZ DE ESTAR AQUÍ”

