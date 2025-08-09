Pablo Guede asegura que Puebla no priorizará Leagues Cup sobre Liga MX

Puebla sufrió una dura derrota ante Tigres con un marcador de 7 a 0; un resultado que sorprendió debido a que La Franja mantenía un ritmo positivo en Leagues Cup, torneo en el que clasificó a los Cuartos de Final.

¿Puebla se enfocará en Leagues Cup?

El técnico argentino, Pablo Guede aseguró que no le darán prioridad a la Leagues Cup por encima de la Liga MX, pues no tienen la capacidad de hacerlo, por lo que trabajan en el día a día con lo que les toca.

“Nosotros no podemos priorizar nada. Tenemos que volver a la realidad, entrenar el lunes, trabajar de cara a San Luis y no pensar más allá, porque cuando piensas más allá pasan estas cosas (resultado de 7-0 en contra)", dijo Guede en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Pablo Guede tras derrota por 7 a 0 ante Tigres?

Además, Pablo Guede dio una posible razón para lo que sucedió en Nuevo León, especialmente por la alegría que tuvieron al saber que clasificaron a la fase eliminatoria de Leagues Cup.

"Es un cúmulo de cosas. No tiene que sonar a excusa, equipo nuevo, emociones rápido, lo de ayer fue una alegría tremenda, te toca Tigres. Saber manejar esas sensaciones... la culpa es mía, tenía que haber manejado las cosas de mejor forma", agregó Guede.

