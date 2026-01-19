Royal Rumble 2026: ¿Cuándo y dónde ver la Batalla Real de WWE?

El Mundial tendrá lugar este 2026 dando paso al magno evento de futbol; sin embargo, en cuanto a la lucha libre, el evento más importante (WrestleMania) es cada año y la etapa rumbo a dicha fecha comenzará en el final del primer mes del año.

Royal Rumble, como ya es una costumbre, abrirá la actividad de los PLE de WWE, abriendo oficialmente el Road to Mania, el cual también abarcará Elimination Chamber y por supuesto el regreso del máximo show a Las Vegas el próximo mes de abril. Esta Batalla Real cuenta con un detalle extra: la primera vez que se llevará a cabo en Arabia Saudita.

Jey Uso fue el ganador en 2025 | wwe.com

Curiosidades del Royal Rumble 2026

Como ya se mencionó anteriormente, esta será la primera vez que el evento que comienza con la actividad de PLEs en el año no se desarrolle en el continente americano, ya sea en Estados Unidos o en Canadá, ya que WWE ha decidido poner como sede Arabia Saudita, sirviendo como ensayo de WrestleMania del año 2027, algo que se anunció durante 2025.

Aunque una Batalla Real ya se había hecho en dicho país en 2018, aquella vez todo se dio en torno a un evento 'nuevo' llamado The Greatest Royal Rumble, para el cual se buscó llegar a la máxima cantidad de luchadores dentro de un ring, teniendo como ganador a Braun Strowman, quien actualmente no se encuentra dentro del elenco de la empresa.

Casualmente, Netflix, la plataforma por la cual se podrá disfrutar el evento en este final de enero, está promocionando esta edición del Rumble con el mismo nombre que el formato de 2018, ya que, aunque se desarrollará en otro país, la expectativa ha crecido demasiado a tan solo semanas de que se lleve a cabo.

Ganador no oficial del primer Royal Rumble en Arabia | wwe.com

Posibles ganadores de ambos combates

2026 es un año para el cual los fanáticos no tienen tanta convicción como en años pasados respecto a quienes podrían ser los vencedores en ambas ramas, pero sí se tiene al menos un listado de algunos posibles candidatos o bien, algunos favoritos de la gente.

De lado de los hombres, Bron Breakker es quizás el candidato más fuerte debido a la proyección que los creativos le han dado en el último año, protagonizando rivalidades con los más importantes de la empresa tales como CM Punk; otro posible ganador es Sami Zayn, alguien bastante querido por la fanaticada y que además, es aún más querido y respetado en Arabia Saudita, por lo que su victoria no es para nada un plan descabellado.

La rama femenina tiene un rumbo extraño también de cara a aparecer en Arabia, el cual está medianamente comandado por Liv Morgan, alguien que de momento se ha ganado el cariño del público y, a pesar de haber sido antes campeona mundial, nunca ha ganado un Royal Rumble desde su adición a la cartelera en 2018; sus compañeras de The Judgement Day, Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez también son dos de las candidatas. Como sorpresa podría ser Bianca Belair la vencedora.

La traición en JD podría dar a la ganadora | wwe.com

¿Dónde ver la primera Batalla Real árabe?