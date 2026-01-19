Finales de Conferencia 2025: análisis de los cuatro equipos restantes de la NFL

Estamos a nada de conocer a los dos invitados por Conferencia al Super Bowl, pero antes se darán los Juegos de Campeonato de la Americana y la Nacional. Los representantes de la AFC son los Denver Broncos y los New England Patriots; mientras que por la NFC son los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams.

¿Cómo llegan los representantes de la Conferencia Americana?

Los Denver Broncos vencieron en un partido dramático a los Buffalo Bills, pero no salieron ilesos. Después del juego, Sean Payton, entrenador en jefe de los Broncos, declaró que Bo Nix, mariscal de campo, sufrió una lesión de tobillo y estará fuera para lo que resta de Playoffs, por lo que Jarrett Stidham será el titular en el Juego de Campeonato.

Por su parte, la defensiva de Denver mostró que el descanso no les vino del todo bien, pues recibió 30 puntos. Sin embargo, a la hora de recuperar balones estuvieron espléndidos, con dos intercepciones a Josh Allen y dos balones sueltos provocados. Aunque fueron superados por tierra, a pesar de ser la segunda mejor en dicho departamento en la Temporada Regular.

No estará | AP

Los New England Patriots llegaron después de callar todas las bocas posibles, con un Drake Maye que buscará dejar atrás la historia de Tom Brady y escribir la suya. La defensiva de los de Foxborough también demostró una presión incesante al quarterback, aunque la inconsistencia de C.J. Stroud también los ayudó.

Maye sufrió tres pérdidas de balón y de nueva cuenta lanzó para menos de 200 yardas, pero en los momentos en los que fue requerido, mostró su valía. Christian González y Carlton Davis tuvieron actuaciones para enmarcar en la defensiva, que buscará tener un festín ante Stidham.

¿Cómo llegan los representantes de la Conferencia Nacional?

Los Seattle Seahawks demostraron que El Lado Oscuro es una versión moderna de La Legión del Boom, con una defensiva impresionante que presiona desde la línea y no da espacios en la secundaria. Lumen Field se convirtió en un una fortaleza en el último partido ante los San Francisco 49ers, con un ruido ensordecedor.

Mike Macdonald ganó junto a Sam Darnold su primer juego de Playoffs, con una paliza para enmarcar ante su rival divisional. Coby Bryant, esquinero del equipo, y Tyrice Knight, linebacker del mismo, fueron de los hombres más activos en la defensiva de los Seattle Seahawks en el Juego Divisional.

Seattle | AP

Por su parte, Los Angeles Rams salieron con vida de Soldier Field después de un mal partido en términos ofensivos, pero un excelso tiempo extra de Matthew Stafford. Caleb Williams puso a soñar a los Chicago Bears con un Ave María y una desatención en la secundaria por parte de Cobie Durant, pero no pasó a mayores.

Ahora, los Carneros se meterán al Lumen Field con una ofensiva poderosa, siempre y cuando el clima esté de su lado. Será la tercera ocasión en la temporada que ambos se vean las caras, con un balance de una victoria para cada uno; la paridad se romperá este domingo.

Rams | AP

