¡Paliza! Seattle destroza a San Francisco y logra el pase a la Final de la Conferencia Nacional

Vuelan rumbo a la Final de Conferencia. Los Seattle Seahawks tuvieron una actuación redonda y dominante ante los San Francisco 49ers, con un dominio en los dos lados del balón. Sam Darnold ganó su primer juego en Playoffs; mientras que Brock Purdy perdió por primera ocasión en Seattle.
El partido en Lumen Field comenzó de una manera meteórica, con un regreso de patada de 95 yardas por parte de Rashid Shaheed, lo que fue un preámbulo de la intensidad del juego. San Francisco intentó responder, pero un desastre de cuarta oportunidad terminó por sepultar la primera serie ofensiva de los gambusinos.
Seattle tuvo su primer ataque del partido y avanzó de gran manera, pero una gran penetración de Dee Winters terminó en una excelsa tacleada sobre Zach Charbonnet, que limitó todo a un gol de campo de 31 yardas de Jason Myers. Sin embargo, ‘El Lado Oscuro’ demostró que ya no es una versión moderna de la ‘Legión del Boom’, sino una mejora importante con los Seahawks.
Brock Purdy encontró a Jake Tonges para un primera y diez importante, pero Ernest Jones provocó un balón suelto, que fue recuperado por el profundo Julian Love. Tras ese error, Sam Darnold volvió al campo y, aunque fue capturado por Malik Mustapha, el mariscal de campo realizó una gran serie ofensiva para poner su primer pase de anotación, con un engaño de carrera que terminó en una espectacular recepción por parte de Jaxon Smith-Njigba.
Después de un primer cuarto de récord para ambos, los Niners intentaron regresar al partido y, aunque pusieron puntos, no lograron anotar un touchdown. Eddy Piñeiro anotó dos goles de campo; aunque antes de terminar la primera mitad, Kenneth Walker puso una anotación más para poner el 6-24 en el partido.
¿Cómo fue la segunda mitad del San Francisco vs Seattle?
Si la defensiva de Seattle fue dominante en la primera mitad, en el tercer cuarto fue una completa masacre. San Francisco intentó en cuarta oportunidad mover las cadenas, pero Leonard Williams capturó de manera impresionante a Brock Purdy, para dar una nueva serie ofensiva para los Seahawks que terminó en otro gol de campo de Jason Myers.
En lo que era la última gran oportunidad para San Francisco, Purdy afrontó una serie ofensiva más sin Jake Tonges y un Christian McCaffrey lastimado. El mariscal de campo se equivocó y regaló una intercepción, lo que dio lugar al segundo touchdown de Kenneth Walker, quien tuvo una actuación memorable.
San Francisco volvió a irse después de jugársela en cuarta oportunidad, para dar paso a la última serie ofensiva de los titulares de Seattle. Kenneth Walker anotó su tercer touchdown del partido y terminó por regalar una de sus mejores actuaciones de su carrera, con 116 yardas terrestres y tres recepciones para 15 yardas más.
Seattle a buscar el boleto al Super Bowl
Después de la tercera anotación de Walker, los últimos minutos del partido fueron prácticamente tiempo muerto. Sin embargo, la defensiva tuvo una última jugada grande, cuando DeMarcus Lawrence provocó un balón suelto que fue recuperado por Nick Emmanwori, para poner punto final al marcador 6-41.
Ahora, los coacheados por Mike Macdonald buscarán volver a un Super Bowl, pero antes tendrán que esperar entre Los Angeles Rams y los Chicago Bears. Los Seattle Seahawks lograron su primera victoria en Playoffs después de seis años, cuando derrotaron a los Philadelphia Eagles en la Temporada 2019.