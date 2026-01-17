¡Desconsolado! Josh Allen rompe en llanto tras eliminación de Bills

Los Bills de Buffalo se quedaron nuevamente en la orilla en busca de ese anhelado Super Bowl, Josh Allen y compañía terminaron por sucumbir en un dramático partido, dentro de la Ronda Divisional, ante los Broncos de Denver con cerrado 33-30.

Josh Allen en llanto l AP

Uno de los más afectados tras la eliminación fue el mariscal de campo quien terminó rompiendo en llanto ante los medios de comunicación resaltando que ha decepcionado a sus compañeros y mostró su impotencia.

"Esta noche decepcioné a mis compañeros. Ha sido una temporada larga. Odio cómo terminó. Lo recordaré por mucho tiempo. No se puede ganar con cinco pérdidas de balón…Esto se quedará conmigo mucho tiempo", resaltó ante una cara vidente de tristeza.

Bills l AP

¿Cómo fue la frustrante eliminación de Josh Allen?

Josh Allen y Bills Buffalo no pudieron ante los Broncos que se definió en tiempo extra y que les dio el pase a la Final de la Conferencia Americana, tras un duelo repleto de dramatismo, y errores de parte de ambos equipos.

Buffalo luchó hasta el final y logró forzar el alargue con un gol de campo de larga distancia, pero Denver supo capitalizar castigos y una última oportunidad para sellar la victoria con otra patada que encendió el estadio del mejor equipo de la Conferencia Americana

En los minutos finales, Buffalo logró empatar y luego tomar ventaja, pero Denver respondió con una anotación de Marvin Mims que forzó a los Bills a buscar el empate nuevamente. Un gol de campo de 50 yardas mandó el partido al tiempo extra, tras una jugada espectacular de Allen y Cooks.

En tiempo extra, Denver ganó el volado y, tras una serie marcada por castigos y una intercepción clave, se colocó en rango de gol de campo. La patada final selló el triunfo 33-30 y el boleto de los Broncos a la Final de la Conferencia Americana, en uno de los duelos más emocionantes de la postemporada.

Allen l AP

Continúa la mala racha

Josh Allen sigue sin levantar el super tazón y no ha podido llegar al juego grande. Ante Broncos, era la oportunidad más importante en su carrera para conseguir el tan ansiado boleto; estuvo ya en Finales de Conferencia, todo esto al ser uno de los quarterbacks más mediáticos de los últimos años.

