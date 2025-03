Buffalo Bills y Josh Allen acuerdan histórica extensión de contrato

Acuerdo histórico. Los Buffalo Bills no quieren dejar ir a su mariscal estrella, Josh Allen, por lo que, este domingo han logrado llegar a un acuerdo para una extensión de contrato histórica que incluye la mayor cantidad garantizada en la historia de la NFL.

Tras haber ganado el premio al Jugador Más Valioso (MVP), la temporada pasada, el equipo ha decidido darle un mejor contrato a su mariscal de campo. De acuerdo con reportes, el QB firmó un contrato de seis años por 330 millones de dólares.

Viene de un gran año | AP

Con esto el Josh Allen tendrá un salario anual de 55 millones de dólares el cual está por debajo del mejor contrato de la historia de 60 millones de dólares de Dak Prescott con los Dallas Cowboys. Este salario lo pone como el segundo mejor pagado a la par de Joe Burrow, Jordan Love y Trevor Lawrence.

En donde si ha roto récords es en la cantidad garantizada pues, de los 330 millones, 250 son garantizados. Con esto ha superado, el previo récord del propio Dak que era de 231 millones y los 230 de Deshawun Watson.

Fue un acuerdo histórico | AP

El mariscal de campo viene de su mejor temporada al mando de los Bills, donde además de quedar como el MVP condujo a su equipo hasta la Final de Conferencia Americana, sin embargo, terminaron cayendo una vez más ante los Kansas City Chiefs.

En sus siete años en la NFL, Josh Allen ha disputado 11 partidos, lanzando para 26 mil 434 yardas, 195 anotaciones y 84 intercepciones. Además, ha corrido para otras 4142 yardas y 65 anotaciones.

Bills, QB Josh Allen reached agreement on a new 6-year deal worth $330M with $250M guaranteed. (via @RapSheet) pic.twitter.com/1rExO7dqMS

— NFL (@NFL) March 9, 2025