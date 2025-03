Greg Rousseau firma con Bills extensión de contrato por cuatro años y 80 millones

El ala defensiva de los Bills de Buffalo Greg Rousseau firmó una extensión de contrato por cuatro años y 80 millones de dólares, el movimiento más reciente del equipo para asegurar su núcleo joven.

Los Bills anunciaron la firma, y una persona con conocimiento del contrato reveló su valor a The Associated Press. La persona habló con la AP bajo la condición de anonimato porque los Bills no proporcionaron la cifra.

Además, el pateador Reid Ferguson se quedará en Buffalo tras firmar un contrato de cuatro años antes de ser elegible para convertirse en agente libre la próxima semana. Ferguson, de 30 años, es el jugador con más tiempo activo en la plantilla de los Bills, habiendo pasado toda su carrera de ocho años en la NFL con el equipo.

Rousseau, de 24 años, fue la 30ma selección del draft 2021 por parte de Buffalo e iniciaría este año con su opción de quinto año de novato, pero ahora está bajo contrato hasta 2029.

Con una altura de 1,98 metros y un peso de 120 kilogramos, ganó el apodo de “Groot” por el personaje de la película “Guardianes de la Galaxia”, debido a su tamaño y brazos largos que le permiten deshacerse de los bloqueadores y desviar pases.

Rousseau l CRÉDITO:AP

El récord de Rousseau

Rousseau terminó la temporada pasada con un récord del equipo de ocho sacks, tres de ellos en el partido inaugural de la temporada de Buffalo, 16 tacleadas para pérdida y forzó tres balones sueltos. En total, ha acumulado 25 sacks, 46 tacleadas para pérdida y ha forzado seis balones sueltos en 62 partidos, todos como titular.

Se le consideraba un proyecto en desarrollo al entrar al draft porque solo jugó una temporada completa en la universidad.

El primer año de Rousseau se vio interrumpido cuando se fracturó el tobillo derecho tras dos partidos en la temporada 2018. Después de liderar la ACC con 15 1/2 sacks en 2019, se perdió su segundo año debido a razones relacionadas con COVID-19.

El tercer jugador de Buffalo en firmar extensión

Rousseau se convierte en el tercer jugador de Buffalo en firmar una extensión de contrato de cuatro años esta temporada baja, uniéndose al linebacker de tercer año Terrel Bernard y al receptor de tercer año Khalil Shakir.

Se espera que los campeones defensores de la división Este de la AFC tengan mucho espacio en el tope salarial en 2026. Sin embargo, el equipo estará limitado bajo el tope al entrar en el nuevo año de la liga, que comienza el miércoles.

Se proyectaba que Buffalo estaría aproximadamente 8,5 millones de dólares por encima del tope tras cortar al pateador Sam Martin el jueves. Las restricciones podrían limitar la capacidad de Buffalo para volver a firmar a varios agentes libres no restringidos pendientes, incluidos el esquinero titular Rasul Douglas y el safety titular Damar Hamlin.

