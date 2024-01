García Aspe afirma que pudo llegar a la NFL, New Orleans Saints lo buscó

Alberto García Aspe, exjugador de equipos como Necaxa, Pumas y River Plate, estuvo en entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin donde confesó que, en su momento, lo buscó un equipo de la NFL para dejar el futbol soccer.

Este martes, el ahora comentarista deportivo comentó en una charla con Van Rankin que, en algún momento de su carrera, llegó una invitación para que en lugar del futbol soccer fuera parte de los New Orleans Saints, oncena que, actualmente, juega en la Conferencia Nacional de la NFL.

"A mí me invitaron para jugar con los Santos de Nueva Orleans cuando yo tenía veintitantos años, yo ya estaba, no me acuerdo si en Pumas o Necaxa y llegó la invitación, me ofrecieron buena lana y todo, yo dije ni en pedo porque te cae un monstruo de esos y te destroza la vida, aparte yo estaba bien en el futbol, pero si tuve la oferta de Santos", comentó García Aspe.

Alberto García Aspe jugó, como profesional, en Pumas, Necaxa, River Plate, América y se retiró como futbolista en Puebla.

