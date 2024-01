'Paco' Chacón aplaude postura de Ricardo Salinas sobre el regreso de las corridas de toros

El retorno de la tauromaquia a la Plaza de Toros México ha dividido opiniones. Ante esto, Ricardo Salinas Pliego, propietario de Mazatlán, se mostró a favor de las corridas de toros, algo que el exárbitro de Liga MX y ahora analista de TV Azteca, Francisco Chacón, apaludió.

En mayo de 2022, la Plaza de Toros México vivió su última corrida ante nuevas leyes que preponderaban los derechos de los animales. Sin embargo, este domingo 28 de enero la tauromaquia regresó a la Ciudad de México, provocando un choque entre el movimiento antitaurino y los aficionados a la fiesta brava.

Sin embargo, el polémico empresario, Ricardo Salinas Pliego, señaló que aunque no obligaría a nadie a ir, también se debe respetar las posturas de los que si son amantes de la 'Fiesta Brava'.

Hoy voy a los toros… ¿por qué?, si soy un gran defensor de los animales. Porque se me da la gana. Porque no nací para darle gusto a nadie. Porque puedo. Porque tengo muchos amigos en el medio y hay que apoyar. Porque para poder criticar hay que atestiguar. Pero sobre todo, porque quiero celebrar la reapertura de la plaza México a pesar de los intentos prohibicionistas de quienes intentan coartar la libertad de las personas. Ahora, quiero aclarar que yo respeto por completo a quienes no quieren ir y por supuesto, jamás obligaría a alguien a ir en contra de su voluntad. Entiendo que a muchos les parezca violento… incomprensible en pocas palabras, pero es nuestro deber respetar", expresó el empresario en su cuenta de Twitter.

Así de Facil https://t.co/0jjrBkIuqr — Francisco Chacón (@pacochaconmx) January 30, 2024

Ante esto, Chacón aplaudió dicha postura y le respondió "Así de fácil". Cabe recordar que Chacón en múltiples ocasiones pitaba el final de los partidos con un estilo peculiar en el que emulaba a un torero.

