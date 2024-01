¡Polémica! Regreso de las corridas de toros en CDMX divide opiniones

En mayo de 2022, la Plaza de Toros México vivió su última corrida ante nuevas leyes que preponderaban los derechos de los animales. Sin embargo, este domingo 28 de enero la tauromaquia regresó a la Ciudad de México, provocando un choque entre el movimiento antitaurino y los aficionados a la fiesta brava.

Entre empujones, gritos, quejas, dimes y diretes, gran parte de la sociedad se dividió. Ante ello, RÉCORD dispuso una mesa de opinión en la que defensores de las corridas y activistas antiespecistas expusieron sus puntos de vista para ampliar la visión de lo que para unos es arte y para otros una tradición arcaica.

"No estamos en contra sólo porque queramos estarlo. Esto no se resuelve con el 'no las veamos, no las escuchemos ni nada'. Desde el punto de vista moral y ético matar animales para la diversión de unas personas, aunque en el tema jurídico es diferente y no vamos a ponernos de acuerdo", comentó el presidente de AnimaNaturalis, Arturo Berlanga.

Para Rafael Cué, comentarista de la Fiesta Brava, las corridas de toros son parte de una cultura que no merece desaparecer debido a la censura o prohibiciones que alcanzaron a México en los más recientes años.

"Es algo lícito, desde ese punto de vista la cultura de la tauromaquia va a seguir. Si algún día desaparece es porque ya no habrá a quien le interesen los toros, pero en los ocho países taurinos, que tienen una relación con la hispanidad, llevan 500 años. Van a seguir naciendo y surgiendo niños que quieran ser toreros y ahí es cuando entra la libertad, nosotros respetamos a quien no le guste, tiene la gran libertad de no ir a los toros, pero no tienen derecho a prohibir", dijo Cué.

Diego Silveti, torero mexicano, indicó que el pasado domingo se hizo justicia, pues 45 mil aficionados a la tauromaquia pudieron ser parte del regreso de la Fiesta Brava a la Ciudad de México.

"Asistieron a una tradición de más de 500 años. Fue una manifestación plena, el público regresó a un escenario con tanta historia. Fue un espectáculo culto, que ha inspirado a muchos artistas, que ha sostenido a tantas familias. Pudimos ejercer nuestra libertad".

Ante el debate, la ley no se ha decantado por ninguna postura definitiva, pues la victoria de los taurinos podría ser temporal, de acuerdo a los defensores de los derechos de los animales, quienes buscan que la prohibición sea total.

Sin embargo, constitucionalmente las corridas son lícitas, por lo que mientras haya gente aficionada a la Fiesta Brava, los taurinos defenderán su derecho por realizar las corridas.

"La tauromaquia es lícita en la Ciudad de México, pero estamos en un proceso civilizatorio, en el que antes algo que era considerado normal y bueno se adapte y se prohíba de confirmar los avances científicos que los otros animales -además de perros y gatos- sienten dolor y no hay justificación para defender a un perro y permitir lo que le hacen a los toros", indicó Josemaría Férez, abogado y representante de la asociación Animal Heroes.

El toro de lidia es una raza que está condicionada a la Fiesta Brava, de acuerdo a los taurinos. Es por ello que su supervivencia va de la mano de la realización de las corridas.

"Seguirán las protestas, siempre pacíficas. Los taurinos hablan de prohibir, pero el mismo Código Civil de la Ciudad de México prohíbe muchas cosas que nos permite vivir civilizadamente. Ya no alcanza la palabra libertad. Habrá protestas, pero pacíficas, si estamos promoviendo la paz como activistas debemos profesarla", expuso Sofía Morín, activista y abogada, una de las varias organizadoras de la marcha que se dio el domingo en la Plaza México.

"Hay varios amparos en cursos que continúan la discusión si las corridas se pueden realizar. Los tribunales constitucionales en los países taurinos han sostenido las corridas y tenemos la confianza que esto pueda suceder", señaló el abogado constitucionalista Raúl Pérez Jonhston.

