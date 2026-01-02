Importante conductor de Fox Sports le dice adiós a la cadena con emotivo mensaje

Tony Valls anunció el final de su etapa profesional en Fox Sports México mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales. El comunicador pone fin a una relación laboral que se extendió durante quince temporadas consecutivas en la capital.

Tony Valls | X: @TonyVallsFox

¿Qué dijo Tony Valls sobre su salida de Fox Sports?

El reportero recordó sus inicios en el año 2011, cuando decidió dejar Guadalajara para perseguir sus metas profesionales. Valls confesó que el inicio fue complejo: “Tuve que transformarme, adaptarme y pagar un precio alto en mi vida para poder estar en Fox Sports MX”, escribió.

Durante su estancia en el canal, el narrador tuvo la oportunidad de dar voz a competencias de gran prestigio global. Su currículum incluye coberturas de la UEFA Champions League, la Copa Libertadores y diversas ediciones de la Bundesliga alemana. “Sin darme cuenta, los años se convirtieron en un capítulo fascinante de 15 temporadas”, escribió el comunicador.

Valls resaltó que en el canal pudo narrar desde Copa MX hasta la máxima categoría del futbol europeo. También destacó su participación en los Juegos Olímpicos, demostrando una versatilidad profesional admirable ante los micrófonos. Cada cobertura representó un escalón más en su formación como periodista y referente de la narración deportiva.

Logo de Fox Sports | IMAGO7

En su mensaje de despedida, Tony Valls dedicó palabras de gratitud hacia las personas que impulsaron su carrera profesional. Mencionó de forma especial a Raúl Orvañanos, a quien agradeció por su “guía, amistad y enseñanzas” durante este largo camino. También reconoció el apoyo de directivos que creyeron en su potencial desde el primer casting.

La confianza brindada por sus jefes y colegas resultó vital para su crecimiento dentro de la estructura del canal. El narrador destacó que el impulso recibido le permitió alcanzar metas que parecían lejanas al inicio de su aventura. “Hoy cierro este ciclo con el corazón lleno y la mirada puesta en lo que viene”, finalizó.

El objetivo de Valls

El público televidente ocupó un lugar central en sus palabras finales de agradecimiento por el apoyo recibido siempre. Valls aseguró que el respeto hacia la audiencia fue su principal motor durante toda su estancia en la empresa. “Cada día me preparé, me exigí y estudié para ofrecerles la calidad y el profesionalismo que merecen”, agregó.

Con la mirada puesta en el futuro, el comunicador cierra este ciclo lleno de éxitos y memorias invaluables. Aunque no reveló sus próximos proyectos, dejó claro que se siente listo para enfrentar nuevos desafíos en los medios.

Micrófono de Fox Sports | IMAGO7



