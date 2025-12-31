Descubren a exatleta con motos, de Marc Márquez y compañía, que ocultaba en una bodega

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló un hallazgo que ha sacudido tanto al mundo del deporte como al del coleccionismo de lujo: una impresionante colección de motocicletas pertenecientes o vinculadas a leyendas del motociclismo como Marc Márquez, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, valuada en 32 millones de dólares, fue descubierta en propiedades ocultas del ex atleta olímpico James Wedding, actualmente fugitivo y buscado por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el reporte oficial, las motocicletas se encontraban almacenadas en bodegas privadas y residencias a nombre de terceros, una estrategia utilizada por Wedding para evitar rastreos financieros y judiciales. El FBI confirmó que varias de estas piezas son modelos únicos, algunas utilizadas en competencias oficiales de MotoGP y otras ediciones limitadas con alto valor histórico y comercial.

De figura a fugitivo

James Wedding, quien representó a Estados Unidos en Juegos Olímpicos hace más de una década, pasó de ser una figura deportiva reconocida a convertirse en uno de los fugitivos más buscados del país. Las autoridades lo investigan por delitos relacionados con fraude financiero, lavado de dinero y evasión fiscal, delitos que habrían sido cometidos tras su retiro del deporte profesional.

Las motocicletas decomisadas incluyen prototipos de alta gama asociados a campeonatos mundiales, cascos y piezas originales firmadas, lo que incrementó exponencialmente su valor. Expertos consultados por el FBI señalaron que algunas motos vinculadas a Márquez y Rossi podrían alcanzar cifras récord en subastas internacionales debido a su relevancia histórica en el motociclismo moderno.

El caso llamó la atención porque Wedding habría utilizado intermediarios y empresas fantasma para adquirir estas piezas, aprovechando su estatus previo como atleta de élite para ganar la confianza de coleccionistas y casas especializadas. La investigación sostiene que el ex olímpico ocultó parte de su patrimonio en bienes físicos de alto valor, fáciles de trasladar y difíciles de rastrear.

¿Hay algo más oculto?

El FBI indicó que el hallazgo forma parte de una operación más amplia para desmantelar la red financiera que presuntamente sostiene la fuga de Wedding. Aunque el ex atleta aún no ha sido capturado, las autoridades consideran que el decomiso de la colección representa un golpe significativo a sus recursos económicos.

Desde el entorno del motociclismo, la noticia generó sorpresa y preocupación. Fuentes cercanas a equipos y representantes de pilotos históricos subrayaron la importancia de verificar la procedencia legal de este tipo de objetos, especialmente cuando se trata de piezas con valor patrimonial para el deporte.

Mientras continúa la búsqueda internacional de James Wedding, las motocicletas quedaron bajo custodia federal y se prevé que, una vez concluido el proceso legal, puedan ser subastadas o devueltas a sus legítimos propietarios. El caso evidencia cómo el deporte, el lujo y el crimen financiero pueden cruzarse en una historia que sigue en desarrollo.