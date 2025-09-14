¡Al estilo de Messi en el Bernabéu! Así celebró Marc Márquez la victoria en Missano

El piloto español se acerca al título de Moto GP con este nuevo triunfo

Ana Patricia Spíndola Andrade
14 de Septiembre de 2025

Al mero estilo de Lionel Messi el 23 de abril de 2017 en el Santiago Bernabéu, Marc Márquez se alimentó del desprecio de sus retractores y los mandó a callar tras su victoria este sábado en el Autódromo de Misano. El español sufrió una dura caída el sábado en la sprint, pero se reivindicó y emuló a uno de sus ídolos en el futbol. 

El festejo de Márquez en memoria de Messi 

En aquel memorable partido en Madrid, Barcelona se impuso 2-3 a Real Madrid en el Clásico español. Messi hizo el gol en la compensación y en la celebración se quitó la playera para mostrarle al público su dorsal, un gesto que dio la vuelta al mundo y se mantiene como uno de los más recordados. 

Con esa inspiración celebró este domingo Marc, originario de Cataluña y reconocido aficionado del Barça. "Siempre Messi ha sido un referente dentro y fuera del campo. Ha estado en los momentos difíciles haciendo callar con clase, un señor dentro y fuera y emular a Messi es imposible". 

"Anoche vi las redes sociales, como no, y hoy tenía un extra de concentración y energía y muchas ganas de ganar y lo he celebrado a lo Messi, aunque estoy lejos de Messi", declaró a DAZN tras la carrera. "Ayer había tanta gente y no es fácil escuchar como te llaman de todo. Pero tengo 32 años para aguantar eso y más".

Marc Márquez se acerca al título de Moto GP

El piloto español aceptó que por momentos no se sintió cómodo, pero que tenía la determinación de ganar. Ahora, se acerca a la celebración de un campeonato más en Japón, donde ya celebró en tres ocasiones en el pasado. 

"He tenido gran suerte de que he celebrado algún título en Japón (tres, en 2014, 2016 y 2018),  pero da igual cuándo lo importante es mantener este nivel de velocidad y el espíritu y la concentración. El título está cerrado y falta poner el candado sea en Japón o Indonesia. Es cuestión de tiempo, cerrarlo lo antes posible sin volverse loco", finalizó. 

