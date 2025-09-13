‘Me haces pensar mal, tío’: Xabi Alonso al árbitro del Madrid vs Sociedad

La polémica se hizo presente una vez más en un duelo del Real Madrid vs Real Sociedad, esta vez gracias a una decisión del árbitro, Jesús Gil Manzano, tras marcar la tarjeta roja al central Merengue, Dean Huijsen.

Dean Huijsen en el Madrid I @realmadird

Expulsión injustificada para Alonso

La acción que hizo estallar a Xabi y a todo el banquillo Merengue se dio en el minuto 32, cuando Mikel Oyarzabal encaró al jovén defensa español y tras vencerlo en potencia, Huijsen lo derribó.

Tras esta acción, el colegiado sacó el cartón rojo, por lo que desconcertó a todo el público y equipo Madridista, ya que Oyarzabal no se iba como único hombre, ya que Éder Militão también venía siguiendo la jugada. Pese a los reclamos de los jugadores y la petición del VAR, Manzano no echó para atrás su decisión y dejó la roja.

Expulsión de Huijsen I @realmadrid

Al finalizar el encuentro, pese a la victoria 1-2 a favor del Real Madrid, Xabi Alonso se fue con todo contra el silbante, asegurando que no entendía su decisión e incluso lanzó una polémica declaración.

“¿No has visto que Militâo está al lado? Jesús, yo no quiero, pero me haces pensar mal, tío”, reclamó el técnico del Real Madrid al silbante.

Por ahora, LaLiga no ha sacado algún comunicado sobre la penosa situación entre entrenador y árbitro, sin embargo, se espera que haya alguna sanción a Alonso, así como una investigación para apelar a la tarjeta roja del central del Madrid.

Duelo Real Madrid vs Real Sociedad I @realmadrid