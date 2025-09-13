Xabi Alonso arremete contra el arbitraje del Real Sociedad vs Real Madrid

Real Madrid salió con la victoria de Anoeta con un apretado marcador de 1-2 frente a la Real Sociedad en LaLiga. Sin embargo, pese a la victoria merengue, Xabi Alonso, entrenador del equipo blanco, mostró su molestia por la polémica expulsión al defensor Dean Huijsen.

Durante el partido, Alonso mostró su frustración ante Jesús Gil Manzano, árbitro central, razón por la cual vio la tarjeta amarilla. Después del encuentro, el entrenador ibérico cuestionó de nueva cuenta la decisión, y aunque Gil Manzano explicó, el estratega merengue no terminó por entender la razón de la expulsión a Huijsen.

Los reclamos | AP

"Viendo la repetición no cambió de opinión. Pregunté, me dio su explicación y no me convenció. El colegiado me dio su interpretación (tras el partido) y, como dije, no me convenció. Ganar en Anoeta siempre es muy difícil y hoy, si cabe, más aún", agregó el estratega en conferencia de prensa.

De igual forma, Alonso sentenció su intervención sobre el tema de la expulsión con el gran corazón que mostró el Real Madrid en el partido. "Tuvimos ocasiones y marcamos el segundo, para darnos margen. El equipo se sacrificó y fue generoso".

Xabi Alonso | AP

Invicto merengue

Xabi Alonso también fue ecuánime al hablar del invicto del Real Madrid en LaLiga, pues el entrenador mostró que una de sus grandes pruebas será la Champions League. El conjunto blanco recibirá al Marsella en la primera jornada de la Copa de Campeones.

"Seguimos mirando hacia adelante. Estamos contentos, pero no hay que dar nada por sentado. Hay margen de mejora. Toca seguir construyendo. Los resultados acompañan, pero hoy, la valoración al jugar con uno menos durante tanto tiempo, es que la gente ha sido generosa en el sacrificio", agregó el estratega.

Victoria merengue | AP