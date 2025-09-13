Xabi Alonso arremete contra el arbitraje del Real Sociedad vs Real Madrid

El entrenador merengue expresó en conferencia de prensa su pensar sobre la expulsión de Dean Huijsen

Xabi Alonso arremete contra el arbitraje del Real Sociedad vs Real Madrid
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid | Captura de pantalla: X
Emiliano Arias Pacheco
13 de Septiembre de 2025

Real Madrid salió con la victoria de Anoeta con un apretado marcador de 1-2 frente a la Real Sociedad en LaLiga. Sin embargo, pese a la victoria merengue, Xabi Alonso, entrenador del equipo blanco, mostró su molestia por la polémica expulsión al defensor Dean Huijsen.

Durante el partido, Alonso mostró su frustración ante Jesús Gil Manzano, árbitro central, razón por la cual vio la tarjeta amarilla. Después del encuentro, el entrenador ibérico cuestionó de nueva cuenta la decisión, y aunque Gil Manzano explicó, el estratega merengue no terminó por entender la razón de la expulsión a Huijsen.

Los reclamos | AP
Los reclamos | AP

"Viendo la repetición no cambió de opinión. Pregunté, me dio su explicación y no me convenció. El colegiado me dio su interpretación (tras el partido) y, como dije, no me convenció. Ganar en Anoeta siempre es muy difícil y hoy, si cabe, más aún", agregó el estratega en conferencia de prensa.

De igual forma, Alonso sentenció su intervención sobre el tema de la expulsión con el gran corazón que mostró el Real Madrid en el partido. "Tuvimos ocasiones y marcamos el segundo, para darnos margen. El equipo se sacrificó y fue generoso".

Xabi Alonso | AP
Xabi Alonso | AP

Invicto merengue

Xabi Alonso también fue ecuánime al hablar del invicto del Real Madrid en LaLiga, pues el entrenador mostró que una de sus grandes pruebas será la Champions League. El conjunto blanco recibirá al Marsella en la primera jornada de la Copa de Campeones.

"Seguimos mirando hacia adelante. Estamos contentos, pero no hay que dar nada por sentado. Hay margen de mejora. Toca seguir construyendo. Los resultados acompañan, pero hoy, la valoración al jugar con uno menos durante tanto tiempo, es que la gente ha sido generosa en el sacrificio", agregó el estratega.

Victoria merengue | AP
Victoria merengue | AP

TE PUEDE INTERESAR

¡No levantan! Aston Villa empata ante Everton en Premier League; no han marcado ni un sólo gol

Internacionales | 13/09/2025

¡No levantan! Aston Villa empata ante Everton en Premier League; no han marcado ni un sólo gol
Real Madrid plantea quejarse del arbitraje ante FIFA

Internacionales | 13/09/2025

Real Madrid estaría preparando un informe arbitral para llevarlo a FIFA
Fulham de Raúl Jiménez vence a Leeds United con dramático gol de último minuto

Futbol Internacional | 13/09/2025

Fulham de Raúl Jiménez vence a Leeds United con dramático gol de último minuto
Te recomendamos
¡Sin piedad! Bayern Munich goleó al Hamburg en su regreso a la Bundesliga
Futbol
Real Madrid
LaLiga

LO ÚLTIMO

 