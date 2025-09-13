Real Madrid estaría preparando un informe arbitral para llevarlo a FIFA

En Madrid están muy molestos con el arbitraje, no solo por lo sucedido este sábado contra la Real Sociedad, sino por todo lo que ha ocurrido con el cuadro merengue desde la temporada pasada, donde consideran que los árbitros han sido tendenciosos.

Este sábado, después de que el Madrid se sintiese perjudicado tras un gol anulado a Arda Güler y una expulsión sobre Dean Huijsen, Real Madrid TV confirmó que la directiva planea llevar un informe detallado sobre el arbitraje, el cual comprende los primeros cuatro partidos de esta campaña y toda la temporada pasada.

Real Madrid plantea quejarse del arbitraje ante FIFA | AP

"Realmente hay que hablar del arbitraje lamentable que está sufriendo el Real Madrid, no solo esta temporada sino todo lo que llevamos detrás, información del Real Madrid, que está preparando un informe que se va a llevar a la FIFA, para que se tome buena nota de lo que está sucediendo en el futbol español con respecto al arbitraje", comentó Álvaro de la Lama en RMTV.

Real Madrid plantea quejarse del arbitraje ante FIFA | AP

El cuadro merengue ha sido un crítico asiduo sobre el tema arbitral en LaLiga, recordando el Caso Negreira, razón por la cual se sienten aún más perjudicados por los colegiados, más en los partidos importantes del campeonato español.

Esta no es la primera vez que el Real Madrid y Real Madrid TV 'atacan' a los árbitros o hablan, directamente, del trabajo arbitral en el futbol ibérico.

Real Madrid plantea quejarse del arbitraje ante FIFA | AP