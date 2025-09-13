Fulham de Raúl Jiménez vence a Leeds United con dramático gol de último minuto

Fulham se queda con los 3 puntos. Continúa la actividad de la Premier League y se llevó a cabo un duelo espectacular entre Fulham y Leeds.

Fulham gana de último minuto | AP

La mañana de este sábado nos trajo un platillo espectacular, pues Raúl Jiménez y el Fulham regresaron a la actividad de la liga, luego del paro por la fecha FIFA y lo hicieron conquistando los 3 puntos.

El delantero mexicano no fue titular, ya que su lugar fue tomado por Rodrigo Muñiz, quien está teniendo un gran torneo. Sin embargo el primer tiempo no dejó muchas emociones y se fue sin goles a pesar de que algunas jugadas alertaban a las defensas rivales.

Jiménez entró de cambio al 84' | AP

Ya en la segunda parte la historia cambió, pues al 95 llegó un autogol por parte de Gabriel Gudmundsson, con lo que el equipo local logró quedarse con la victoria. Cabe resaltar que Raúl Jiménez sí tuvo actividad, aunque no entró de cambio en los últimos minutos del juego.

¿EN QUÉ LUGAR ESTÁ EL FULHAM?

Con este triunfo, el equipo de Raúl Jiménez se encuentra en el décimo lugar de la tabla, pues fue su primera victoria del certamen. Lograron llegar a 5 puntos al momento, mientras que el Leeds se quedó en el lugar 15 con 4 puntos.

Fulham gana con autogol | AP