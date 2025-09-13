Xabi Alonso 'explota' ante árbitro por la expulsión de Dean Huijsen en duelo del Real Madrid

En la victoria del Real Madrid sobre la Real Sociedad de San Sebastián, Xabi Alonso desató toda su furia contra el colegiado, Jesús Gil Manzano. En la primera mitad, Dean Huijsen vio la tarjeta roja, lo que provocó los reclamos del entrenador merengue ante el árbitro central, razón suficiente por la que recibió el cartón preventivo al minuto 35.

"¡Increíble!", gritó Xabi Alonso desde el banquillo. "Esto es increíble", agregó con una furia pocas veces vista en el oriundo de Tolosa. Alonso vio la jugada con su cuerpo técnico, lo que provocó aún más su molestia ante Gil Manzano.

Xabi Alonso | AP

¿Cómo fue la expulsión de Dean Huijsen?

El central del conjunto blanco se fue a las regaderas temprano, pues al minuto 32 detuvo un contragolpe del conjunto Txuri-urdin. Dean Huijsen jaló Mikel Oyarzabal a 40 metros de la portería de Thibaut Courtois, pero al ser el último hombre, Manzano no dudó en su decisión.

Pese al gol, el conjunto merengue se fue con la ventaja de 0-2 al medio tiempo, gracias a los tantos de Kylian Mbappé al 12’ y de Arda Güler al minuto 44. Sin embargo, el conjunto azul y blanco descontó gracias a un penal, que fue ejecutado por el mismo Oyarzabal.

Críticas al arbitraje

No es la primera vez en la campaña que el arbitraje tiene acciones dudosas con el Real Madrid. Previo a la Fecha FIFA, en el duelo ante Mallorca, el conjunto merengue se sintió perjudicado por tres goles anulados en el Santiago Bernabéu.

Victoria merengue | AP