Mbappe llena de elogios a Xabi Alonso: ‘Un tipo que quiere tener éxito’

La nueva era del Real Madrid está tomando forma, con juventud en la cancha y en el banquillo, los Merengues buscan volver a conquistar Europa. Como pioneros de este proyecto están el delantero Kylian Mbappe y el entrenador Xabi Alonso, quien a palabras de la estrella francesa, es todo lo que necesitaban.

Mbappe en el Real Madrid I @realmadrid

Una gran impresión de Xabi

Durante una entrevista para el medio alemán ‘Bild’, Kylian Mbappe declaró las grandes impresiones que tuvo al conocer a Alonso y su manera de trabajar, destacando la mentalidad del español.

“Tuve una gran impresión de él. Ves a un tipo que quiere tener éxito. Conoce perfectamente el club porque él mismo jugó en el Real Madrid como jugador”, declaró el ex campeón del mundo.

Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid I @realmadrid

Quieren hacer historia

El nuevo ‘10’ del Real Madrid habló sobre cómo el grupo trabaja día a día pensando únicamente en un objetivo, ‘ganar títulos’. Así mismo, Mbappe confesó que el trabajo por hacer es complicado, pero la mentalidad de ganar todo es más fuerte.

“Hay que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos porque sabemos lo difícil que es ganar trofeos”, confesó el jugador de la Selección de Francia.

Jugadores del Real Madrid I @realmadrid

Ganar todo con el Madrid pero también el Mundial

Por último, Kylian habló de cómo cada compañero está listo para esta nueva etapa en Valdebebas, pero también en la carrera contra el tiempo que significa la próxima copa del mundo, donde aunque se quiera ganar todo, también deben de cuidarse.

“Esto llevará algún tiempo. Esta temporada es muy importante para el club, pero también nos dirigimos hacia la Copa del Mundo, por lo que también es importante para todos los jugadores que quieran ir allí, incluyéndome a mí”, concluyó el francés