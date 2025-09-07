André Onana será refuerzo del Trabzonspor de la Superliga de Turquía

El futuro de André Onana ya está definido. El guardameta camerunés aceptó fichar por el Trabzonspor, en un movimiento que lo llevará al fútbol turco tras un acuerdo con el Manchester United.

Onana sale del Manchester United | AP

Según información de Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes, todos los contratos ya fueron firmados y solo resta la aprobación final del club turco, además del viaje programado de Onana para la próxima semana.

Onana jugará en Turquía esta temporada | AP

El trato quedó establecido en calidad de préstamo, sin opción de compra ni pago por cesión, lo que permitirá al Trabzonspor reforzar su portería de manera inmediata y a Onana sumar minutos en una nueva liga.

De esta forma, el ex portero del Inter de Milán y Ajax tendrá la oportunidad de relanzar su carrera en la Superliga turca, en un movimiento que Romano definió con su característico sello: “Here we go”.