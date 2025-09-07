Estrella del PSG se despide del club: Su destino será Qatar

Continúan las sorpresas y despedidas en el futbol de Europa, esta vez fue turno del Paris Saint-Germain, quien dice adiós a Presnel Kimpembe, quien fuese jugador parisino los últimos 11 años.

Kimpembe como campeón de Champons I @PSG_inside

El final de una era

El jugador francés de 30 años se despidió de la que fuera su casa poco más de una década, esto tras aceptar una ‘jugosa’ oferta por parte del futbol de Qatar, dejando así a Marquinhos, como el más longevo del club (11 años).

Kimpembe, se marcha al equipo Qatar SC, en busca de un cambio de aires, sin embargo, a través de un video de despedida publicado en las redes sociales del PSG, el futbolista aseguró que se vería pronto con la que fue su casa y su familia.

“Estoy muy, muy orgulloso de haber formado parte de esta familia del París Saint-Germain. Ha sido un honor para mí defender estos colores durante tantos años. Me voy con muchas imágenes, ideas, la cabeza llena. Y eso es todo, simplemente quería daros las gracias. Y, por supuesto, quiero decirles que volveremos pronto porque esto nunca termina. ¡Hasta pronto!”, comentó el defensa.

Kimpembe y Marquinhos como campeones I @PSG_inside

Tarde pero seguro

Con el PSG, Kimpembe ganó absolutamente todo, llevando un palmarés de total envidia, sumando seis Ligue One, seis Copas de Francia, cuatro campeonatos de la Copa de la Liga, seis Supercopas de Francia y una UEFA Champions League.