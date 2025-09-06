Corea del Sur vence a Estados Unidos en partido amistoso de cara al 2026

Son Heung-Min anotó en el minuto 18 y preparó el gol de Lee Dong-Gyeong en el 43 para liderar a Corea del Sur sobre Estados Unidos 2-0 el sábado en un amistoso previo a la Copa del Mundo, otro partido local estadounidense en el que la multitud apoyó abrumadoramente a los visitantes.

Jugando contra un equipo entrenado por su ex entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, Son anotó su gol internacional número 52 para acercarse a seis del récord surcoreano de Cha Bum-Kun.

Imágenes del Estados Unidos vs Corea | AP

Estados Unidos cayó a 10-7 con Pochettino y solo le quedan siete amistosos antes de que los jugadores sean seleccionados para su campamento de entrenamiento previo a la Copa del Mundo.

Los estadounidenses, número 15 del ranking, no han ganado en siete partidos contra los 25 mejores equipos —perdiendo seis— desde que vencieron a México en la final de la Liga de Naciones de CONCACAF 2024. Fueron superados 11-2 en la primera mitad de esos partidos.

Preparándose para ser coanfitriones de la Copa del Mundo del próximo año, los estadounidenses jugarán contra Japón el martes en Columbus, Ohio. Corea del Sur se enfrentará a México el martes en Nashville, Tennessee.

