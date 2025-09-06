Zidane cerca de dirigir a Edson Álvarez en el Fenerbahce, según reportes en Turquía

Fenerbahce anunció hace unos días la salida de José Mourinho del conjunto turco, por lo que el puesto en el banquillo quedó vacante. Sin embargo, varios reportes desde Turquía revelaron que el conjunto de Edson Álvarez llegó a un acuerdo preliminar con el legendario exjugador y entrenador Zinedine Zidane.

Los mismos medios destacaron que 'Zizou' llegará a Turquía cuando se llegue a un acuerdo sobre su salario y demás detalles del contrato. Zidane dirigió al Real Madrid y a su filial el Castilla, pero fue en el primer equipo en el que escribió una de las épocas más gloriosas de los merengues.

Zidane | AP

Su palmarés con Real Madrid

Con el conjunto merengue, Zinedine Zidane logró algo que para muchos era imposible: hacer más grande su impresionante leyenda. El galo ganó tres Champions League de manera consecutiva, dos ligas, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de España.

Por si fuera poco, 'Zizou' también ganó el galardón de mejor entrenador del mundo en dos ocasiones. El francés logró marcar una época imborrable en Valdebebas, tanto como jugador y como entrenador.

Zidane | AP

¿Potenciará a Edson?

Tras la salida de Mourinho, el futuro de Edson quedó en duda, aunque con Zidane podría aumentar su nivel. En su primera etapa como entrenador del Real Madrid, varios jugadores enaltecieron la gran relación y grupo que hicieron con 'Zizou', tal es el caso del defensor Raphael Varane.

"Le encanta hablar y enseñarnos vídeos para mejorar pequeños detalles. Es verdad que es muy cercano al equipo y, evidentemente, el hecho de que fuera jugador y de que sea un entrenador joven crea un entendimiento especial entre él y los jugadores", comentó el central en 2016.

Edson | @Fenerbahce